Sucesos

¿Cómo reconocer si una mujer es víctima de violencia? Identificar estas señales puede salvar una vida

Especialista explica la importancia del entorno cercano para evitar desenlaces mortales

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Marcha Día Internacional de la Mujer
Nueve mujeres han sido víctimas de femicidio este 2026. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
femicidioviolencia doméstica
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.