Sucesos

Comisión Nacional de Emergencias eleva alertas para todo el Pacífico y Valle Central por lluvias

Saturación de suelos y aumento en acumulados de lluvia obligan a aumentar precaución en casi todo el país

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Por Patricia Recio
Lluvias Alajuela
Se tiene previsto un aumento en las precipitaciones por el efecto de la zona de convergencia intertropical. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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