Comisión Nacional de Emergencias eleva alertas para todo el Pacífico y Valle Central por lluvias

Se tiene previsto un aumento en las precipitaciones por el efecto de la zona de convergencia intertropical.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE), elevó la alerta de verde a amarilla, para todos los cantones del Pacífico norte, central y sur del país, así como el Valle Central, debido a un incremento en las lluvias previsto para este fin de semana.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que la decisión obedece además de los acumulados de lluvia pronosticados para algunas zonas, a que en varios sectores los suelos ya se encuentran bastante saturados, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y desbordamiento de ríos.

“El informe del IMN (Instituto Meteorológico Nacional) advierte sobre aguaceros muy fuertes con tormenta eléctrica. Esperamos acumulados de agua importantes que podrían superar los 100 mm en algunas regiones como Guanacaste”, dijo Picado.

El presidente de la CNE hizo un llamado además a la población, a evitar botar basura en las calles y ríos para que no se repitan situaciones como la ocurrida el viernes en el centro de Liberia.

La gran cantidad de desechos acumulados en el río Liberia provocó un taponamiento de los sistemas de alcantarillado y desfogue, lo que terminó ocasionando importantes afectaciones en viviendas y vehículos del centro de esa localidad.

“Le pedimos a la población extremar cuidados porque además de la lluvia, vamos a tener ráfagas de viento muy fuertes en el Pacífico Norte, la península de Nicoya y el Valle Central”, agregó.

Durante este fin de semana el país se encuentra bajo el efecto de un sistema de baja presión en el Pacífico, sumado a la Zona de Convergencia Intertropical, lo que ocasiona un aumento significativo en los aguaceros y tormentas.