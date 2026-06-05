Siete personas evacuadas y múltiples inundaciones tras intensas lluvias en Guanacaste, Heredia y Alajuela (video)

Las intensas lluvias de este viernes provocaron incidentes en todo el país, principalmente en Guanacaste, Alajuela y Heredia, según reportó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la zona de convergencia intertropical se mantuvo activa sobre Costa Rica este viernes, situación que favorece condiciones atmosféricas inestables y el desarrollo de nubosidad y tormentas en distintos sectores del territorio nacional. Para este sábado, según el IMN, se esperan lluvias intensas y riesgo de desarrollo ciclónico.

Liberia

Las lluvias de la tarde provocaron afectaciones en Liberia, en Guanacaste. En Pueblo Nuevo se reportó el colapso del alcantarillado que está afectando algunas viviendas.

Según Cruz Roja, en barrio Los Cerros y San Antonio, en ese cantón, se evacuaron siete personas, cuyas viviendas resultaron completamente inundadas.

De ellas, cinco fueron trasladadas a casas de familiares, mientras que otras dos fueron ubicadas en una iglesia cercana como medida temporal de resguardo. Al sitio se trasladaron tres unidades y ocho cruzrojistas.

Inundaciones en Liberia, Guanacaste

“La Cruz Roja Costarricense mantiene presencia operativa en el lugar y continúa monitoreando la situación ante las condiciones climáticas que persisten en el cantón”, detalló ese cuerpo de emergencias.

Cruz Roja evacuó a siete personas en Liberia tras inundaciones. (Cruz Roja/Cortesía)

Detalle de incidentes

En San Ramón, específicamente en Piedades Sur, una vivienda resultó afectada por el escurrimiento de agua proveniente de propiedades vecinas.

En San Rafael de Heredia, se registró la caída de material sobre la ruta que comunica este cantón con San Isidro. El Comité Municipal de Emergencia se encuentra en el sitio realizando labores de limpieza y habilitación de la vía.

Asimismo, en San Isidro de Heredia, se reportó anegamiento en la escuela de Santa Cecilia y en calle Bin, también a causa del colapso del sistema de alcantarillado.

En el centro del cantón de Heredia, se reporta una situación similar, con el colapso del alcantarillado que afectó la vía pública en las cercanías de la Universidad Nacional (UNA).

Según la CNE, los Comités Municipales de Emergencia se mantienen en labores de evaluación de los daños en las zonas y estructuras afectadas.