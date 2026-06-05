Sucesos

Siete personas evacuadas y múltiples inundaciones tras intensas lluvias en Guanacaste, Heredia y Alajuela (video)

Emergencias por lluvias dejan casas inundadas, rutas afectadas y evacuaciones en varias provincias. La CNE detalló incidentes; Liberia es de las más golpeadas

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Por Sebastián Sánchez
Inundación registrada en Liberia, Guanacaste.
Las inundaciones en Liberia, Guanacaste, afectaron varios vehículos en vía pública. (Suministrada por Keyna Calder/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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