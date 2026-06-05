Lluvias intensas y riesgo de desarrollo ciclónico marcarán el tiempo este sábado en Costa Rica

El IMN anticipa aguaceros generalizados, alta nubosidad y temperaturas cálidas este sábado, con seguimiento especial a una baja presión cercana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 6 de junio estará influenciado por un sistema de baja presión organizado en el sector marítimo cercano al país.

Esta condición favorecerá un ambiente muy lluvioso durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana. Además, el fenómeno tendrá potencial medio a alto para evolucionar a depresión tropical, por lo que el IMN mantendrá un monitoreo constante.

Durante la mañana, la vertiente del Pacífico presentará mayor nubosidad. También se estimarán aguaceros aislados en sectores costeros desde las primeras horas del día. Conforme avance la mañana, las precipitaciones se extenderán hacia otras zonas del país. En la tarde y la noche se prevén lluvias intermitentes y aguaceros en amplias regiones del territorio nacional.

En el Valle Central, la mañana tendrá nubosidad parcial a variable. En la tarde y la noche predominarán los cielos nublados con lluvias y aguaceros. San José registrará una temperatura mínima de 18,9 °C y una máxima de 24,9 °C.

El Pacífico Norte iniciará con nubosidad variable y posibles lluvias en la costa. Las precipitaciones aumentarán durante la tarde y continuarán en la noche. Liberia destacará con una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 37,4 °C, una de las más elevadas del país.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé nubosidad parcial en la mañana y lluvias durante la tarde. Los aguaceros se mantendrán en horas nocturnas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 31,8 °C.

En el Pacífico Sur, las condiciones serán similares. La nubosidad aumentará con el paso de las horas y dará paso a aguaceros vespertinos y nocturnos. Golfito reportará una mínima de 22,1 °C y una máxima de 28,6 °C.

El Caribe Norte mostrará cielos parcialmente nublados durante gran parte de la mañana. En la tarde aumentará la probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en sectores montañosos. Guápiles tendrá temperaturas entre 23,3 °C y 29,3 °C.

En el Caribe Sur, la nubosidad será variable durante la primera parte del día. Más tarde se estimarán lluvias y aguaceros con tormenta en áreas montañosas, mientras la costa de Limón recibirá menores acumulados. Limón registrará una mínima de 23,4 °C y una máxima de 28,9 °C.

La zona norte tendrá nubosidad parcial en la madrugada y la mañana. Durante la tarde y la noche aumentarán las lluvias y los aguaceros. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 18,1 °C y una máxima de 29,1 °C.

El IMN advierte que este sistema atmosférico mantendrá condiciones inestables y lluviosas en gran parte del territorio nacional. La institución dará seguimiento permanente a su evolución debido a su potencial de fortalecimiento en aguas cercanas a Costa Rica.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:55 p. m. La salida de la luna será a las 10:59 p. m. y su puesta a las 10:18 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.