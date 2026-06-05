IMN advierte fuertes lluvias y tormentas este viernes por influencia de la zona de convergencia intertropical

La zona de convergencia intertropical mantiene condiciones inestables y genera alertas por lluvias fuertes en Costa Rica.

La zona de convergencia intertropical se mantuvo activa sobre Costa Rica este viernes 5 de junio, situación que favorece condiciones atmosféricas inestables y el desarrollo de nubosidad y tormentas en distintos sectores del territorio nacional.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la tarde se esperan aguaceros acompañados de alta probabilidad de tormenta eléctrica en el Pacífico Norte, la zona norte y el oeste del Caribe Norte.

Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 30 mm y 60 mm, con máximos estimados entre 70 mm y 100 mm en periodos de seis horas. La entidad no descartó montos superiores en puntos específicos.

En el Valle Central, así como en las montañas del Caribe Sur y en el Pacífico Central y Sur, también se pronostican lluvias y tormentas con intensidad moderada a fuerte. En estas regiones se estiman acumulados entre 20 mm y 50 mm, con máximos de 60 mm a 90 mm en seis horas.

Durante la noche, las precipitaciones continuarían en diversos sectores del país, principalmente en las zonas costeras del Pacífico y en las llanuras de la Zona Norte. Los acumulados previstos rondan entre 20 mm y 50 mm en periodos de seis horas.

El IMN pidió especial atención en la cuenca del río Sarapiquí, la península de Nicoya y el Pacífico Central y Sur debido a los altos niveles de saturación de los suelos. La institución también alertó sobre posibles problemas en sistemas de alcantarillado en áreas urbanas.

La entidad recomendó mantener precaución ante inundaciones en sectores propensos a anegamientos, especialmente donde exista saturación de quebradas o drenajes.

Además, solicitó extremar cuidados durante las tormentas eléctricas, ya que podrían presentarse ráfagas de viento cercanas a 80 km/h en casos aislados, con riesgo de caída de ramas, tendido eléctrico y otros objetos.