Sucesos

IMN advierte fuertes lluvias y tormentas este viernes por influencia de la zona de convergencia intertropical

Las condiciones atmosféricas mantienen bajo vigilancia varias regiones del país. El IMN advierte sobre tormentas eléctricas, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones durante este viernes

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvia ocasional en Costa Rica, en una jornada donde el IMN pronostica condiciones mayormente secas y calurosas, con algunas precipitaciones aisladas en zonas montañosas.
La zona de convergencia intertropical mantiene condiciones inestables y genera alertas por lluvias fuertes en Costa Rica. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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