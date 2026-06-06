Sucesos

Exceso de basura en el río Liberia provocó inundaciones que afectaron a más de 24 familias en Guanacaste

Maquinaria municipal ya retiró más de 7 toneladas de basura del río Liberia

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Basura en río Liberia
Maquinaria municipal retira toneladas de basura que ocasionaron las inundaciones del viernes en Liberia. (Muni/Municipalidad de Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InundacionesLiberiaComisión Nacional de Emergencias
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.