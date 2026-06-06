Exceso de basura en el río Liberia provocó inundaciones que afectaron a más de 24 familias en Guanacaste

Maquinaria municipal retira toneladas de basura que ocasionaron las inundaciones del viernes en Liberia.

El exceso de basura depositada en el río Liberia fue la causa de las inundaciones que afectaron varios poblados de ese cantón guanacasteco la tarde y noche del viernes, según confirmó el alcalde José Javier Calvo.

De acuerdo con Calvo, las fuertes lluvias registradas en esa localidad, se vieron agravadas por el exceso de desechos que fueron arrastrados por el río y que causaron un taponamiento en los desfogues del río. Esto fue lo que causó el desbordamiento y consecuente inundación de las casas en varios poblados y calles del centro de ese cantón.

Durante las primeras horas de este sábado, la maquinaria municipal ya había retirado casi siete toneladas de desechos y se avanzaba en la recolección en otro de los puntos saturados por basura.

Desechos y basura de todo tipo ocasionó el taponamiento de los sistemas de desfogue del río Liberia. (Municipalidad de Liberia/Municipalidad de Liberia)

El alcalde de Liberia aseguró que las inundaciones dejaron como saldo entre 24 y 27 familias afectadas, tres viviendas con daños severos y el resto solo con problemas de inundación y pérdida de menaje. Actualmente siete personas mayores de edad y cuatro menores permanecen en albergues.

Calvo agregó que están coordinando con entidades de Gobierno tanto para la atención de las familias afectadas por medio de los comités municipales de emergencias, así como para las posibles medidas de mitigación de riesgo.

Vehículos de la municipalidad realizan limpieza de vías y recolección de desechos tras inundaciones en Liberia. (Municipalidad de Liberia/Municipalidad de Liberia)

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó este sábado, que además se atendieron incidentes por inundación en cantones como Guatuso, Heredia, San Ramón, Cervantes, San Isidro, Barva, Bagaces y Naranjo.

La CNE elevó la categoría a alerta amarilla en todo el Pacífico y Valle Central. El resto del país se mantiene en verde.

Las autoridades continúan monitoreando las afectaciones que podrían presentarse durante este fin de semana a causa de un sistema de baja presión en el Pacífico, sumado a la Zona de Convergencia Intertropical y la saturación de los suelos.