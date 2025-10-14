Sucesos

Colisión en autopista General Cañas provoca largas presas en hora pico

Accidente entre motocicleta y camión en la Ruta 1, cerca de Nissan, provoca intensas presas en hora pico hacia San José

Por Juan Fernando Lara Salas
Accidente dejó al conductor de la motocicleta, un joven de entre 25 y 30 años, con fracturas en ambos brazos y la pierna derecha. Fotografía:
Accidente en la autopista General Cañas (ruta 1) dejó al conductor de la motocicleta, un joven de entre 25 y 30 años, con fracturas en ambos brazos y la pierna derecha. (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

