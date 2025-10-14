Colisión en autopista General Cañas provoca largas presas en hora pico

Accidente en la autopista General Cañas (ruta 1) dejó al conductor de la motocicleta, un joven de entre 25 y 30 años, con fracturas en ambos brazos y la pierna derecha.

Una colisión entre una motocicleta y un camión genera esta mañana graves afectaciones al tránsito en la autopista General Cañas, (Ruta 1), cerca de la agencia de vehículos Nissan, en sentido hacia San José.

Según el reporte de las autoridades de tránsito, el accidente dejó al conductor de la motocicleta, un joven de entre 25 y 30 años, con fracturas en ambos brazos y la pierna derecha.

Fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Debido al impacto y atención, solo un carril se mantuvo habilitado, lo que generó primero un paso denso y luego largas filas de vehículos, conforme más vehículos procuraban llegar a sus destinos.

Esa combinación afectó a miles de conductores en plena hora pico.

Autoridades recomiendan planificar rutas alternas o utilizar transporte público mientras se normaliza el flujo vehicular.

El incidente se suma a una serie de colisiones y bloqueos que han convertido la Ruta 1 en una de las vías con mayores problemas de tránsito en las últimas semanas, especialmente durante las horas de mayor afluencia.