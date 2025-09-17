Atropello mortal en la General Cañas causa caos vial en el ingreso a San José

Agentes judiciales y de Fuerza Pública este miércoles por la mañana en la escena del atropello sobre la General Cañas. Un carril fue cerrado por el incidente lo cual genera una pesada congestión vial de ingreso a San José. Fotografía:

Un hombre falleció la mañana de este miércoles tras ser atropellado por un vehículo en la autopista General Cañas, lo que generó un fuerte congestionamiento en el principal acceso a la capital, cerca del Parque Metropolitano La Sabana.

El suceso se reportó poco antes de las 7:00 a. m. a unos 300 metros del Hotel Crowne Plaza, en el carril derecho, en sentido Alajuela - San José.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que la víctima, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida en el lugar.

Según versiones preliminares, la víctima venía conduciendo un vehículo tipo pick-up. En determinado momento, el conductor estacionó a un lado de la vía. Luego descendió del vehículo por razones que se desconocen y fue durante ese lapso cuando fue impactado por otro vehículo en circulación.

El incidente obligó a las autoridades de tránsito a regular el paso de los vehículos, desviando el flujo a los carriles izquierdos cerca del cruce con paseo Colón.

Esta medida, junto al alto volumen de vehículos que ingresan a la capital en horas pico, provocó largas filas que se extienden por varios kilómetros.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron presentes en la escena para el levantamiento del cuerpo y para recolectar las pruebas necesarias que ayuden a esclarecer las circunstancias del trágico suceso.