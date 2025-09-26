Choque múltiple provoca largas presas en este punto de la autopista General Cañas

Un accidente de tránsito frente al aeropuerto Juan Santamaría, en Río Segundo de Alajuela, generó fuertes presas a primera hora de este viernes en la carretera General Cañas (ruta 1), en sentido San José–San Ramón.

La Cruz Roja Costarricense informó que el percance ocurrió a las 5:12 a.m. e involucró un autobús, una buseta, dos vehículos livianos y una motocicleta. En la escena se contabilizaron 25 personas, de las cuales ocho resultaron con lesiones.

“Al sitio se enviaron seis ambulancias, entre unidades de soporte básico y avanzado, para la atención de los pacientes. Todos se encuentran en valoración”, detalló la institución.

Aunque la mayoría de las personas involucradas no presentó heridas de gravedad, la magnitud del accidente y la movilización de unidades de emergencia provocaron un importante congestionamiento vehicular en las inmediaciones del aeropuerto y a lo largo de la ruta 1.

Las autoridades de tránsito permanecen en la zona para regular el paso y facilitar las labores de atención.