Cinco homicidios y cuatro heridos en hechos violentos durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo

El OIJ reportó cinco homicidios durante la noche del sábado 2 de mayo y la madruga de este domingo 3 de mayo. (Imagen con fines ilustrativos)

Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, cinco personas fueron asesinadas y cuatro resultaron heridas en ataques con arma de fuego, arma blanca e incluso, calcinadas dentro de un vehículo.

Uno de estos casos se registró en una zona solitaria de Paso Canoas, donde apareció un carro en llamas con dos cuerpos quemados en los asientos traseros.

El hallazgo se reportó cerca de las 9 p. m., cuando oficiales de la Policía Administrativa alertaron a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Ciudad Neily. El estado de los cuerpos impidió a los agentes identificar a las víctimas en el sitio.

Más tarde, a eso de las 11 p. m., en Chacarita de Puntarenas, se reportó el homicidio de un hombre de apellido Gómez, de 47 años. El sujeto recibió varios disparos en la cara, tórax, espalda y cuello cuando estaba en una vía pública, al costado oeste de la plaza de deportes de la localidad.

Oficiales de la Policía escucharon las detonaciones y, cuando llegaron al lugar, encontraron a Gómez, quien minutos más tarde fue declarado fallecido por socorristas de la Cruz Roja Costarricense.

A esa misma hora, una riña entre varios familiares, en Siquirres, Limón, dejó a un joven de apellido Granados, de 20 años, fallecido por una herida de arma blanca en el pecho.

Preliminarmente, el OIJ informó que, durante ese altercado, una menor de 16 años fue golpeada, lo que ocasionó que un familiar suyo saliera a buscar al ahora fallecido, a quien habría encontrado en una vía pública antes de atacarlo. El sospechoso continúa en fuga.

Posteriormente, pasada la medianoche, en Jacó, fue asesinado un hombre de apellido Campos, de 38 años, quien recibió varios disparos mientras conducía un vehículo.

La víctima habría sido interceptada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. El ahora fallecido logró colisionar la moto con su automóvil antes de que los gatilleros huyeran, pero murió en el sitio.

Por este caso, un menor de 17 años y un joven de 19 años, de apellido Bonilla, fueron detenidos como sospechosos de participar en el homicidio.

Según informó la Policía Judicial, ambos llegaron heridos y golpeados a un centro médico en Puntarenas, donde fueron ubicados por oficiales de la Fuerza Pública y puestos bajo custodia.

Cuatro heridos

Además de los cinco fallecidos, cuatro personas resultaron heridas durante riñas.

Uno de estos incidentes ocurrió en barrio Vasconia, en San Juan de Dios de Desamparados, a eso de las 8:30 p. m. Un altercado entre varios sujetos y un hombre de apellido Muñoz, de 28 años, dejó a este último con heridas de bala en la clavícula, la ingle derecha y cerca del cuello.

Otro caso se registró en Tamarindo, Guanacaste, cuando un hombre de apellido Gómez fue apuñalado en el torso. El sujeto ingresó a la clínica de Santa Cruz y, posteriormente fue trasladado al Hospital de Liberia, donde agentes del OIJ fueron informados y pusieron en marcha las investigaciones para dar con los sospechosos.

Pasada la 1 a. m., dos nicaragüenses resultaron heridos con arma blanca durante un altercado en San Cayetano, San José. Los heridos fueron identificados con los apellidos Oporto y Romero.

El primero presentaba heridas en el cráneo, la frente, el brazo izquierdo y la mejilla derecha; Romero, por su parte, sufrió lesiones en la cara y la cabeza.