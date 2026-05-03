Sucesos

Cinco homicidios y cuatro heridos en hechos violentos durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo

Casos se registraron en diferentes zonas del país y permanecen bajo investigación del OIJ

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Por Natalia Vargas
Las autoridades detectaron impactos de bala, lo que permitió descartar la hipótesis de un accidente de tránsito.
El OIJ reportó cinco homicidios durante la noche del sábado 2 de mayo y la madruga de este domingo 3 de mayo. (Imagen con fines ilustrativos) (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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