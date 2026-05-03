Riña familiar termina con joven asesinado de una puñalada en Siquirres

El hombre, de 20 años, fue apuñalado en el pecho, tras una riña familiar en Siquirres.

Una riña entre varios familiares, en Siquirres, Limón, dejó a un joven de apellido Granados, de 20 años, fallecido por una herida de arma blanca en el pecho.

Preliminarmente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, durante ese altercado, una menor de 16 años fue golpeada, lo que ocasionó que un familiar suyo hubiese salido a buscar al ahora fallecido.

En apariencia, a eso de las 11 p. m., lo encontró en vía pública y lo habría atacado con un cuchillo antes de darse a la fuga.

Granados fue trasladado al Centro de Atención Integral de Salud (CAIS) de Siquirres, donde fue declarado fallecido pocos minutos después de su ingreso. La Policía Judicial confirmó que el presunto homicida no ha sido detenido y el caso continúa en investigación.