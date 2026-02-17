Sucesos

Joven de 22 años muere apuñalado en Hatillo tras intervenir en una riña, confirma el OIJ

Víctima, de apellido Obando, fue atacada con un arma blanca en vía pública y falleció al ingresar a un centro médico

Por Juan Fernando Lara Salas
La Fuerza Pública realizó un patrullaje por la zona cercana al asesinato, pero no encontró a los responsables. En el sitio, el OIJ recogió indicios balísticos. Foto: suministrada por Reiner Montero.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron un cuchillo como evidencia tras el homicidio ocurrido en Hatillo. Fuerza Pública aseguró la escena.







