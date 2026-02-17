Joven de 22 años muere apuñalado en Hatillo tras intervenir en una riña, confirma el OIJ

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron un cuchillo como evidencia tras el homicidio ocurrido en Hatillo. Fuerza Pública aseguró la escena.

Un joven de apellido Obando, de 22 años, murió la noche de este lunes luego de ser herido con un arma blanca durante un incidente ocurrido en vía pública en el sector de Hatillo, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el informe preliminar, cerca de la medianoche las autoridades recibieron el reporte de una persona gravemente herida.

La víctima se encontraba en compañía de varios sujetos cuando, en apariencia, se produjo una discusión entre dos de ellos.

Durante el altercado, uno de los involucrados habría agredido a otro con un trozo de madera.

En ese momento, Obando intervino para defenderlo y fue cuando, presuntamente, otro sujeto lo atacó con un cuchillo, causándole una herida mortal.

El joven fue trasladado de emergencia a un centro médico; sin embargo, falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de la lesión.

Agentes judiciales que atendieron la escena realizaron la inspección del sitio y recolectaron un cuchillo como indicio relevante para la investigación.

Posteriormente, se efectuó el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene el caso en investigación para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio e identificar a los responsables.