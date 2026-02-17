Ejecutado a balazos motociclista de 25 años en Pavas y le roban la moto

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos tras el homicidio ocurrido en vía pública, en Lomas del Río de Pavas. Fuerza Pública aseguró escena.

Un hombre de aproximadamente 25 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue asesinado a balazos la noche de este lunes en vía pública, en el sector de Lomas del Río, en Pavas.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque se reportó a las 8:06 p. m. cuando la víctima viajaba en motocicleta y fue interceptada por varios sujetos que también se desplazaban en motocicletas.

Según las primeras indagaciones, los atacantes dispararon en reiteradas ocasiones contra el joven, provocándole la muerte en el sitio.

Tras el homicidio, los sospechosos se habrían llevado la motocicleta de la víctima y huyeron del lugar.

Agentes judiciales que atendieron la escena recolectaron al menos cinco casquillos de arma de fuego, así como muestras epiteliales que serán analizadas como parte de la investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables.

El cuerpo fue levantado por las autoridades judiciales y remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del crimen y la identidad tanto de la víctima como de los sospechosos involucrados.