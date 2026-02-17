Sucesos

Ejecutado a balazos motociclista de 25 años en Pavas y le roban la moto

Joven fue asesinado a tiros en vía pública en Lomas del Río de Pavas; atacantes en motocicleta huyeron tras llevarse el vehículo de la víctima

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos tras el homicidio ocurrido en vía pública, en Lomas del Río de Pavas. Fuerza Pública aseguró escena. (Cortesía Noticias Columbia)







Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

