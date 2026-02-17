Violencia sin tregua en Costa Rica: dos jóvenes asesinados a balazos en menos de tres horas

En menos de tres horas, este lunes se sumaron dos nuevos homicidios al recuento de la violencia en Costa Rica: el primero ocurrió en Quepos, provincia de Puntarenas, y el segundo en Pavas, San José.

El primer hecho se registró a las 5:45 p. m. De acuerdo con información preliminar, un joven de 21 años habría sido atacado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta, aunque las circunstancias del hecho aún no están claras.

Vecinos indicaron haber escuchado detonaciones y, al salir, encontraron a la víctima sin signos vitales, con una herida de arma de fuego en la cabeza. En el lugar se encontraron al menos 20 indicios balísticos.

Del segundo homicidio se alertó a las 8:05 p. m. en el distrito de Pavas, San José. En este caso, la persona fallecida sería un hombre de 25 años, quien presentaba múltiples impactos por arma de fuego, según los reportes preliminares.

Se desconoce el móvil de ambos crímenes. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el levantamiento de los cuerpos y los remitió a la Morgue Judicial.