Bebé quedó prensado en choque con ambulancia; fue enviado en condición crítica al Hospital de Niños

Un bebé quedó prensado tras choque de vehículo con ambulancia en Cartago.

Un bebé quedó prensado dentro de un vehículo liviano tras una colisión con una ambulancia, que no pertenece a la Cruz Roja. La emergencia ocurrió este martes en El Guarco de Cartago.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense y por el Cuerpo de Bomberos.

Los equipos de emergencia liberaron al menor, de aproximadamente un año de edad, quien se encontraba atrapado dentro de la estructura del automóvil.

Según Bomberos, el bebé habría sufrido un paro, por lo que debieron realizarle labores de reanimación. La Cruz Roja informó de que el menor fue enviado en ambulancia rumbo al Hospital Nacional de Niños (HNN).

Incluso, se solicitó a Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) movilización de personal médico especializado del HNN a la escena.

Dos adultos también fueron liberados y estabilizados; ellos fueron trasladados al hospital Max Peralta de Cartago.

Para la atención de la emergencia, se despacharon cuatro unidades de la Cruz Roja al sitio y una de Bomberos.