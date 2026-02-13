Camión derriba poste en Tibás y deja sin luz a cientos de clientes; paso sigue cerrado

Según la CNFL, la avería afectó a cientos de clientes.

Un camión chocó la tarde de este viernes contra un poste del tendido eléctrico en Colima de Tibás, específicamente 600 metros al norte del cruce de La Ladrillera, diagonal al centro de distribución de El Colono.

Según reportes de usuarios, se registra un corte eléctrico y el paso permanece cerrado en la zona.

Según el mapa de averías de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), en ese sector se reportó el incidente a las 4:51 p.m.

El incidente mantiene el paso cerrado en la zona. (Cortes/Cortesía)

La CNFL detalló que la avería podría haber afectado a cientos de personas. A las 5:45 p. m. el fluido eléctrico se encontraba parcialmente restablecido.

El vehículo articulado, que pertenece a una empresa que distribuye insumos para ferretería y acabados, arrastraba una plataforma de seis metros con una estructura metálica encima.

Se desconocen los motivos que provocaron el accidente de tránsito.