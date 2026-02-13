Sucesos

Camión derriba poste en Tibás y deja sin luz a cientos de clientes; paso sigue cerrado

El vehículo pertenece a una empresa de distribución de insumos para ferretería

Por Sebastián Sánchez
La CNFL calcula que hasta 500 personas se pueden estar viendo afectadas.
Según la CNFL, la avería afectó a cientos de clientes. (Cortesía/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

