CNFL detalla qué dejó a Tibás sin electricidad hasta por 7 horas este martes

Algunas zonas de Tibás estuvieron hasta 7 horas sin electricidad.

El cantón de Tibás y alrededores permanecieron gran parte de este martes sin servicio eléctrico.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó de que la interrupción fue causada por un cortocircuito causado luego de que los fuertes vientos provocaran la caída de la rama de un árbol sobre el tendido eléctrico.

Al ser consultada por La Nación, la Compañía explicó que el servicio fue reestablecido.

“Gracias al trabajo de nuestras cuadrillas, el fluido eléctrico ya fue restablecido. Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su paciencia”, apuntó la CNFL.

En algunas zonas, los usuarios reportaron que la falta de electricidad duró hasta 7 horas. Los cortes comenzaron alrededor de las 2 p.m. y la electricidad regresó pasadas las 8 p.m.

Se reportó el cierre de comercios y de semáforos apagados debido a la falta de electricidad.

El malestar de la ciudadanía se hizo evidente en redes sociales, pues pese a la situación, la CNFL no comunicó qué ocurría o cuánto duraría el apagón.

Cuando el incidente ya había sido solucionado, la CNFL aprovechó su publicación más reciente —ajena al incidente— para explicar, en un comentario, qué fue lo que ocurrió y las causas de la interrupción del servicio.