Cortes de luz afectarán zona de Tibás este miércoles por obras de la CNFL

La CNFL realizará cortes de luz en León XIII, Tibás, este miércoles, por instalación de poste. Afectación será de 8 a. m. a 4 p. m.

Este miércoles 11 de febrero del 2026, varios sectores del distrito de León XIII, en el cantón de Tibás, San José, enfrentarán cortes de luz programados debido a la instalación de un poste por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

La interrupción del servicio eléctrico se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., como parte de un contrato de obras en redes eléctricas.

El corte comprende las zonas ubicadas del INA 50 metros al este, 200 al norte y 150 al este, así como del INA 50 metros al este, 200 al norte y 1 kilómetro al oeste, afectando tanto viviendas como negocios.

Entre los sitios de referencia dentro del área de suspensión se encuentran:

Condominio La Arboleda

Heladería Don Beto

Iglesia León XIII

Abastecedor Karibe

Ventas Shein

Super Mini Market

Pulperías: La Familia, Sultana, El Muro, La Esquinita

Tiempos Rubí

Magic Party

Mini Súper La Manita

Asociación Evangélica Pentecostés

INA y Escuela León XIII

También se verán afectados de forma parcial tramos de la avenida 53, avenida 55, avenida 57, así como las calles 50A, 48B, 48C, 52A y 58.

Para más información y actualizaciones sobre las suspensiones programadas, usted puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones