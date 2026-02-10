El País

Cortes de luz afectarán zona de Tibás este miércoles por obras de la CNFL

Vecinos de Tibás enfrentarán una suspensión del servicio eléctrico este miércoles. Conozca las zonas y los horarios afectados

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL realizará cortes de luz en León XIII, Tibás, este miércoles, por instalación de poste. Afectación será de 8 a. m. a 4 p. m. (Jeffrey Zamora R)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

