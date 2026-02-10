Cortes de luz afectarán zona de Tibás este miércoles por obras de la CNFL

Este miércoles 11 de febrero del 2026, varios sectores del distrito de León XIII, en el cantón de Tibás, San José, enfrentarán cortes de luz programados debido a la instalación de un poste por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
La interrupción del servicio eléctrico se extenderá desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., como parte de un contrato de obras en redes eléctricas.
El corte comprende las zonas ubicadas del INA 50 metros al este, 200 al norte y 150 al este, así como del INA 50 metros al este, 200 al norte y 1 kilómetro al oeste, afectando tanto viviendas como negocios.
Entre los sitios de referencia dentro del área de suspensión se encuentran:
- Condominio La Arboleda
- Heladería Don Beto
- Iglesia León XIII
- Abastecedor Karibe
- Ventas Shein
- Super Mini Market
- Pulperías: La Familia, Sultana, El Muro, La Esquinita
- Tiempos Rubí
- Magic Party
- Mini Súper La Manita
- Asociación Evangélica Pentecostés
- INA y Escuela León XIII
También se verán afectados de forma parcial tramos de la avenida 53, avenida 55, avenida 57, así como las calles 50A, 48B, 48C, 52A y 58.
Para más información y actualizaciones sobre las suspensiones programadas, usted puede visitar el sitio oficial: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones