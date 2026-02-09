Cortes de luz afectarán zonas de San José, Heredia y Cartago este martes 10 de febrero

Los cortes de luz afectarán a comunidades de Heredia, San José y Cartago por obras de mantenimiento programadas por la CNFL. Fotos:Adriana Araya/La Nacin

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá temporalmente el suministro eléctrico en diferentes sectores de las provincias de San José, Heredia y Cartago el próximo martes 10 de febrero del 2026, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

En Heredia, el corte afectará parcialmente el distrito de Birrí, en el cantón de Santa Bárbara. La interrupción se extenderá entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. y se debe a un mantenimiento preventivo. La zona específica corresponde a calle Cajón, dentro de la urbanización IMAS de Birrí. En total, 100 servicios eléctricos estarán sin electricidad durante el horario indicado.

En la provincia de San José, el cantón de Montes de Oca verá afectado parte del distrito de San Pedro por un proyecto de conversión de voltaje, también a partir de las 7:30 a. m., con una duración estimada hasta las 5 p. m. Las áreas comprendidas van desde CEAP hasta la Escuela de Barrio Pinto y desde la mueblería MOVAL hasta el Minisúper Lucy. El corte impactará diversos comercios, residencias, apartamentos y organizaciones, incluyendo clínicas, minisúperes, centros educativos y oficinas privadas.

En el centro de San José, específicamente en el distrito de Mata Redonda, se ejecutarán obras relacionadas con la relocalización de un poste, lo que causará la suspensión del servicio eléctrico entre las 8 a. m. y las 4 p. m. Los puntos impactados se ubican alrededor de la Embajada de Cuba y cercanías de Babylon. Se afectarán 125 servicios eléctricos.

Finalmente, en Cartago, parte del distrito de Dulce Nombre, en el cantón de La Unión, también quedará sin electricidad de 8 a. m. a 4 p. m., debido al traslado de líneas secundarias. Los trabajos se concentrarán 100 metros al norte y al sur de la entrada principal a la urbanización Concepción.

Para más detalles o eventuales cambios en la programación, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones