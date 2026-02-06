Cortes de luz CNFL afectarán sectores de Curridabat este sábado 7 de febrero

Trabajos programados de la CNFL provocarán cortes de luz parciales en Curridabat este 7 de febrero, desde las 7:30 a. m. hasta el mediodía.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) realizará cortes de luz parciales en el cantón de Curridabat, en San José, este sábado 7 de febrero del 2026, debido a trabajos programados en la red eléctrica.

La suspensión del servicio se extenderá desde las 7:30 a. m. hasta las 12 p. m., según informó la empresa distribuidora. Las labores corresponden a proyectos empresariales y consisten en la extensión de líneas eléctricas, lo que obliga a interrumpir el suministro de manera preventiva.

La afectación comprenderá el sector ubicado desde Tecno ID, 120 metros al norte sobre calle 93, hasta la rotonda de Hacienda Vieja. Durante el lapso indicado, el servicio se verá interrumpido de forma parcial en esa zona.

Entre los sitios de referencia incluidos dentro del área afectada se encuentran Claro CR Telecomunicaciones S. A., Tecno ID, Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica Ly S. A., así como casas de habitación ubicadas en los alrededores.

Para más detalles o eventuales cambios en la programación, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL en el siguiente enlace: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones