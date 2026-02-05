El País

Cortes de luz del CNFL afectarán tres sectores de San José este viernes

Vecinos y comercios de San Pedro, Colón y Gravilias enfrentarán suspensiones eléctricas este viernes por trabajos clave en la red. Conozca los horarios y zonas específicas

Por Silvia Ureña Corrales
CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas
La CNFL realizará cortes de luz este 06 de febrero en San Pedro, Colón y Gravilias por conversión de voltaje y relocalización de postería. (CNFL/Cortesía)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial.

