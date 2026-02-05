Cortes de luz del CNFL afectarán tres sectores de San José este viernes

La CNFL realizará cortes de luz este 06 de febrero en San Pedro, Colón y Gravilias por conversión de voltaje y relocalización de postería.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó cortes de luz para este viernes 6 de febrero de 2026 en sectores de Montes de Oca, Mora y Desamparados, en la provincia de San José. Las suspensiones obedecen a trabajos de conversión de voltaje y relocalización de infraestructura eléctrica, según informó la empresa.

El mayor impacto se presentará en San Pedro de Montes de Oca, donde la interrupción será parcial entre 7:30 a. m. y 5 p. m., debido a un proyecto empresarial de conversión de voltaje. La afectación comprenderá tramos cercanos a la Academia de Baile Merecumbé, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), calles 65, 67 y 69, así como avenidas 6, 12, 14 y 14A.

En esta zona se verán impactados comercios, empresas, centros médicos, restaurantes, estaciones de servicio, edificios y casas de habitación. Entre los sitios de referencia figuran Hospital Unibe, Servicentro El Higuerón, Restaurante Il Padrino, Mundo Bazar, CR Tech, BioMETRA Lab y el IAFA, además de múltiples sociedades mercantiles y complejos de apartamentos.

Otro corte de luz afectará Colón de Mora, también de forma parcial, entre 8 a. m. y 3 p. m. En este caso, la CNFL ejecutará trabajos de relocalización de postería en un sector ubicado 400 metros al oeste del cementerio de Ciudad Colón, donde se verán impactadas principalmente casas de habitación y el comercio Zapatos Torvic.

La tercera suspensión programada se realizará en Gravilias de Desamparados, con un corte parcial entre 8 a. m. y 2 p. m., por labores de relocalización de postería contratadas para redes eléctricas. El área afectada incluirá calle La Fortuna, calle Gravilias y avenida 1, con impacto directo en viviendas del sector.

Para más información y detalles actualizados sobre suspensiones del servicio eléctrico, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones