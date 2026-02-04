Cortes de luz impactarán sectores de San José y Heredia este jueves

La CNFL aplicará cortes de luz este 5 de febrero en zonas de San José y Heredia por extensión de líneas, relocalización de postes y mantenimiento eléctrico.

Varios sectores de San José y Heredia enfrentarán cortes de luz programados el jueves 5 de febrero de 2026, debido a trabajos en la red eléctrica que ejecutará la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las suspensiones se extenderán desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m., según cada zona.

En el cantón de Curridabat, distrito de Sánchez, se realizará una suspensión parcial del servicio eléctrico por obras contratadas en redes eléctricas. Los trabajos incluyen la extensión de líneas, lo que obligará a interrumpir el suministro en el sector ubicado 100 metros al noreste del Complejo Deportivo Forza Vital. La afectación alcanzará casas de habitación y el propio complejo deportivo.

También en San José, cantón Central, distrito de Pavas, se aplicará un corte parcial por construcción de obras eléctricas. En este punto, la CNFL ejecutará labores de relocalización de postería dentro de la Finca San Juan, con impacto directo en viviendas cercanas.

En la provincia de Heredia, el cantón de Barva registrará otra suspensión parcial del servicio en el sector de Puente Salas, específicamente en calle El Tanque. En esta zona se desarrollará mantenimiento preventivo de obras eléctricas, lo que dejará sin electricidad a varias casas de habitación durante el horario establecido.

Para más información y detalles actualizados sobre estas suspensiones, usted puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones