Cortes de luz afectarán zonas de San José y Cartago este miércoles

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico en zonas de San José y Cartago por mantenimiento y proyectos técnicos.

Este miércoles 4 de febrero del 2026, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) llevará a cabo varios cortes de electricidad programados en distintos sectores de San José y Cartago. Las interrupciones obedecen a trabajos de mantenimiento preventivo, construcción de obras eléctricas, proyectos empresariales y ampliación de redes bajo contrato.

En el cantón de Montes de Oca, en San Pedro, se ejecutará una conversión de voltaje entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m. La suspensión afectará parcialmente el sector comprendido desde el taller Dimer Autos, 280 metros al oeste sobre la avenida 8 hasta las cercanías de Merecumbé, incluyendo calle 65A y parte de la transversal 69B. También se verá afectado el tramo que inicia en Imprima Costa Rica, 280 metros al este sobre avenida 10, hasta llegar a Proautos, lo que abarca calles 67 y 69.

Algunos puntos de referencia dentro del área de corte incluyen el restaurante El Cocorrico Verde, la tienda AM PM, la embajada de Panamá, el edificio Miraflores, Nova Vitae Instituto Académico, Cenderma, Theo Chocolates y diversos comercios, consultorios y condominios.

En Mora, Ciudad Colón, el corte se extenderá de 8 a. m. a 4 p. m., como parte de un mantenimiento preventivo. Las zonas impactadas serán calle El Porvenir y Los Altos de San Rafael, incluyendo sitios como el cruce Cedral, Finca El Alto y el salón comunal de Altos de San Rafael.

También ese día, Pavas —distrito del cantón central de San José— tendrá afectación eléctrica parcial por relocalización de postería en la Finca San Juan, entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

Por último, en Cartago, La Unión, en el distrito de Concepción, se realizará una extensión de líneas eléctricas desde la entrada principal de la urbanización Azares, 300 metros al este. El corte se mantendrá entre las 8 a. m. y las 4 p. m. y afectará residencias, comercios como el restaurante Fincho, consultorios médicos y el área de salud de San Juan.

Para más información y actualizaciones sobre cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones