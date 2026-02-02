Cortes de luz se registrarán en zonas de San José y Heredia este martes 3 de febrero

CNFL realizará cortes de luz en Desamparados y Santa Bárbara este martes 3 de febrero por trabajos eléctricos.

Dos sectores del país estarán sin electricidad este martes 3 de febrero debido a cortes programados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Las afectaciones se realizarán en distintos puntos de Desamparados, San José y Santa Bárbara, Heredia, como parte de labores preventivas y obras de mejora en la red de distribución.

En San Rafael Abajo de Desamparados, los trabajos se extenderán entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. por motivo de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica. El área afectada abarca desde el cruce La Gardenia hacia el sur hasta el río Cañas, incluyendo 50 metros al este y 50 metros al oeste, cubriendo calle Girasol, calle Gardenia, calle Marbella y calle Laredo.

En este sector, la interrupción afectará casas de habitación.

Por otra parte, en Jesús de Santa Bárbara, Heredia, se llevará a cabo la relocalización de postería. El corte se aplicará desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m., frente a la planta Birri Pipasa. También se verán afectadas casas de habitación, Expo Flora y Pianos.

Para más información y actualizaciones sobre cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones