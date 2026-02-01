El País

Cortes de luz afectarán Alajuelita y Moravia este 2 de febrero por trabajos de la CNFL

Vecinos de La Cima en Alajuelita y de Montelindo en Moravia verán interrumpido el servicio eléctrico durante el viernes

Por Damián Arroyo C.
Compañia Fuerza y Luz
CNFL suspenderá el servicio eléctrico el lunes 2 de febrero en partes de Alajuelita y Moravia por trabajos en redes y transformadores. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

