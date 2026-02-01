Cortes de luz afectarán Alajuelita y Moravia este 2 de febrero por trabajos de la CNFL

CNFL suspenderá el servicio eléctrico el lunes 2 de febrero en partes de Alajuelita y Moravia por trabajos en redes y transformadores.

Vecinos de San Josecito en Alajuelita y de San Vicente en Moravia enfrentarán interrupciones programadas del servicio eléctrico este lunes 2 de febrero, debido a labores de mantenimiento y construcción por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En el cantón de Alajuelita, el corte se extenderá durante nueve horas, desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m., en sectores de San Josecito, específicamente en la urbanización Auxiliadora en La Cima.

Esta interrupción, que forma parte de un plan de mantenimiento preventivo de obras eléctricas, afectará a 98 servicios residenciales.

Por su parte, en el distrito de San Vicente de Moravia, la suspensión será más breve y focalizada. Ahí, los trabajos de mantenimiento de transformadores requerirán cortar el fluido eléctrico entre las 8:30 a. m. y las 11:30 a. m., en la urbanización Montelindo, en un área cercana a la estación de bombeo del AyA.

Este operativo impactará a 25 servicios eléctricos, en su mayoría viviendas.

La CNFL advirtió que usuarios ubicados cerca de los sectores señalados podrían experimentar perturbaciones o cortes momentáneos del servicio, incluso si no se encuentran dentro del área directamente intervenida.

Para más información y actualizaciones sobre cortes programados, puede consultar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones