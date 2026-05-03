Dos cuerpos aparecen calcinados dentro de un vehículo en Paso Canoas

Los cuerpos estaban en los asientos traseros del vehículo, el cual fue hallado en Paso Canoas, en Corredores.

En una zona solitaria, entre palmas, apareció la noche de este sábado un vehículo en llamas, con dos cuerpos calcinados en los asientos traseros.

El hallazgo se dio cerca de las 9 p. m. en Paso Canoas, en el cantón de Corredores, cuando oficiales de la Policía Administrativa alertaron a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Ciudad Neily.

El estado de los cuerpos impidió determinar la identidad de las personas fallecidas, pues ni siquiera se sabe con certeza si se trata de hombres o mujeres.

Los restos fueron llevados a la Morgue Judicial para su autopsia y agentes de la Policía Judicial realizaron la inspección ocular en el sitio. Posteriormente, trasladaron el vehículo quemado a la delegación para continuar con las revisiones.

Otros hallazgos

En los últimos años se ha reportado el hallazgo de varios cuerpos quedamos dentro de vehículos. Uno de ellos ocurrió en julio del 2025, cuando apareció un cuerpo dentro de un carro que ardía en Santa Cecilia, en La Cruz, Guanacaste.

Al sitio acudió el Cuerpo de Bomberos, que logró sofocar las llamas, y fue en ese momento cuando descubrieron el cuerpo completamente calcinado en el interior del carro.

En febrero del 2024 también se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo, esta vez en Pocosol de San Carlos, Alajuela.

Según informó entonces el OIJ, el descubrimiento ocurrió en un cultivo de caña en la comunidad de San Diego, a 500 metros de la carretera.

Poco antes, en diciembre del 2023, los restos de tres personas aparecieron en un Kia Sportage del año 2011, que estaba completamente calcinado en un terreno cercano al quebrador de Quebrada Grande en Liberia, Guanacaste.