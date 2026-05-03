Sucesos

Dos cuerpos aparecen calcinados dentro de un vehículo en Paso Canoas

Estado de los cuerpos impidió identificar a las víctimas, se desconoce si son hombres o mujeres

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Por Natalia Vargas
Los cuerpos estaban en los asientos traseros.
Los cuerpos estaban en los asientos traseros del vehículo, el cual fue hallado en Paso Canoas, en Corredores. (Noticias Zona Sur Paso Canoas/Facebook)







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Cuerpos calcinadosPaso CanoasCiudad Neily
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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