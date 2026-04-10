Crímenes

Hallan cuerpo calcinado a la orilla de una vía en zona bananera de Limón

OIJ permanece en el sitio, en Matina de Limón

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Por Yucsiany Salazar
Así está la escena donde se ubicó el cuerpo calcinado en Limón
Así está la escena donde se ubicó el cuerpo calcinado en Limón (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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