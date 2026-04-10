Hallan cuerpo calcinado a la orilla de una vía en zona bananera de Limón

Así está la escena donde se ubicó el cuerpo calcinado en Limón

Un cuerpo calcinado fue hallado este jueves a la orilla de una vía en una finca bananera de Matina, Limón.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se dio unos cinco kilómetros al norte de Estrada, a la orilla de una vía de lastre dentro de una finca bananera.

Según testigos, el cuerpo se encontraba parcialmente cubierto con hojas y presenta signos de haber sido quemado.

Las autoridades fueron alertadas sobre la situación y se desplazaron al sitio para resguardar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que los agentes permanecen en el sitio para el levantamiento del cuerpo y la investigación respectiva.

Por el momento, se desconoce si la víctima es un hombre o una mujer.

*Colaboró en esta información el corresponsal Reiner Montero.