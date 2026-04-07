Hallan cuerpo de mujer en río de Turrialba; OIJ investiga causas

El cuerpo fue encontrado en el río Colorado. (Imagen con fines ilustrativos).

Unidades de la Cruz Roja y la Fuerza Pública atendieron la tarde de este lunes una emergencia tras el hallazgo del cuerpo de una mujer identificada con los apellidos Corrales Mendoza, en el río Colorado, en Turrialba, provincia de Cartago.

El hecho ocurrió en barrio La Cecilia, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

Vecinos señalaron que la mujer era conocida en la comunidad; sin embargo, las autoridades no han confirmado la hipótesis y el caso continúa en investigación.

La escena permanece bajo custodia policial, a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumirán las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.