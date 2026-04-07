Sucesos

Hallan cuerpo de mujer en río de Turrialba; OIJ investiga causas

Se trataría de una vecina conocida en la comunidad

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Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
Accidente acuático - Cruz Roja
El cuerpo fue encontrado en el río Colorado. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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