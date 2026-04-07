Sucesos

Ataque a cuchilladas deja a un hombre grave y bajo custodia policial

Hechos ocurrieron en la Rita de Pococí

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Hospital de Guapiles
El paciente fue remitido al hospital de Guápiles. (Alonso Tenorio)







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asaltoGuápiles
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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