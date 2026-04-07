Ataque a cuchilladas deja a un hombre grave y bajo custodia policial

Un hombre ingresó la tarde de este lunes en estado crítico al hospital de Guápiles, bajo custodia de oficiales de la Fuerza Pública.

De acuerdo con información preliminar, el caso estaría relacionado con una agresión ocurrida en el distrito de la Rita de Pococí, en Limón, presuntamente durante un asalto. La víctima presentaba heridas provocadas con arma blanca, según la fuente consultada.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió inicialmente la solicitud de atención; sin embargo, esta fue cancelada posteriormente por la Fuerza Pública.

Las autoridades mantienen el caso en investigación y, de momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias ni la identidad del herido.