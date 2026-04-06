Sucesos

Asesinan a un hombre frente a taller de maquinaria agrícola en Pococí

El sujeto habría sido interceptado por gatilleros poco antes de las 6 a. m.

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Por Natalia Vargas
Homicidio en Cariari, Pococí
Homicidio en Cariari, Pococí (Reiner Montero/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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