Asesinan a un hombre frente a taller de maquinaria agrícola en Pococí

Un hombre adulto fue asesinado de varios disparos la madrugada de este lunes, en las afueras de un taller de maquinaria agrícola, al suroeste del cementerio de la comunidad de Campo 5, en Cariari de Pococí.

La alerta del homicidio ingresó a las 5:51 a. m., y oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio para atender la emergencia. También se dirigieron al lugar socorristas de la Cruz Roja de Cariari; sin embargo, a su llegada confirmaron que el sujeto ya estaba fallecido.

La víctima sería un hombre de 31 años, vecino de Colorado de Pococí. Su cuerpo estaba tendido al lado de un vehículo Toyota Hilux, valorado en ¢11,8 millones, que se encontraba estacionado en reversa frente a los portones del taller.

Se presume que el sujeto conducía este carro de carga liviana cuando fue interceptado por gatilleros. Agentes del Organismo de Investigación Judicial atienden la escena para asumir las pesquisas y esclarecer el móvil del crimen.