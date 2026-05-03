Menor de 17 años y joven de 19 años detenidos por homicidio a balazos; llegaron heridos a hospital

Detienen a un menor de 17 años y a un joven de 19 años por un homicidio en Jacó. (Imagen de archivo).

Un menor de 17 años y otro de 19 años, de apellido Bonilla, fueron detenidos como sospechosos de participar en un homicidio, la madrugada de este domingo, en una vía pública en Jacó, en Garabito, Puntarenas.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos llegaron heridos y con golpes a un centro médico en Puntarenas, donde fueron ubicados por oficiales de la Policía y puestos bajo custodia.

El caso se relaciona con la muerte de un hombre apellidado Campos, de 38 años, quien falleció tras recibir impactos de bala, mientras conducía un vehículo en la calle La Nación.

La víctima habría sido interceptada por los dos sujetos, quienes viajaban de una motocicleta, desde la cual realizaron múltiples disparos.

El conductor logró colisionar la motocicleta con su automóvil, antes de que los gatilleros huyeran, pero falleció en el sitio.

Los sospechos permanecen bajo custodia policial en un centro médico y, una vez que reciban el alta, serán presentados ante el Ministerio Público para que se defina su situación jurídica. Además, a Bonilla se le decomisó una motocicleta.

Agentes judiciales destacados en Jacó realizaron la inspección ocular en la escena y recolectaron indicios balísticos. El caso continúa en investigación.