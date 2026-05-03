Sucesos

Menor de 17 años y joven de 19 años detenidos por homicidio a balazos; llegaron heridos a hospital

Hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo en Jacó

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Por Sebastián Sánchez
Allanamiento Caso Estrella
Detienen a un menor de 17 años y a un joven de 19 años por un homicidio en Jacó. (Imagen de archivo). (Esteban Bermudez/Ebermudez)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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