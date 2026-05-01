Crímenes

Violento ataque a balazos tras persecución de 400 metros deja un muerto y un herido en condición crítica

Hechos ocurrieron la tarde de este jueves en Limón

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un hombre murió y otro resultó herido en ataque armado en Limón.
Un hombre murió y otro resultó herido en ataque armado en Limón. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
homicidioataque armadoLimón
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.