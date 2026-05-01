Violento ataque a balazos tras persecución de 400 metros deja un muerto y un herido en condición crítica

Un hombre murió y otro resultó herido en ataque armado en Limón.

Un ataque armado la tarde de este jueves dejó a un hombre fallecido y otro en condición crítica.

Los hechos ocurrieron en el barrio Trinidad, cantón central de Limón. El reporte ingresó a las 5:20 p. m. Según información preliminar, al momento del ataque, ambas víctimas se desplazaban en motocicletas por la zona.

Uno de los hombres murió en el lugar de los hechos, mientras que el segundo fue trasladado en estado crítico al Hospital Tony Facio, luego de ser movilizado en un vehículo particular debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el análisis preliminar de cámaras de seguridad, el agresor habría seguido a las víctimas durante aproximadamente 400 metros antes de alcanzarlas frente a un minisúper, donde se produjo el ataque.

El caso se mantiene bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

Colaboró Reiner Montero, corresponsal.