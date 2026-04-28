Tres homicidios en un lapso menor a dos horas se registraron la tarde de este lunes

Tres homicidios por arma de fuego se registraron la tarde de este lunes en distintas zonas del país, en un lapso menor a dos horas, según información de la Cruz Roja.

El primer caso se reportó a las 2:32 p. m. en San Felipe de Alajuelita, San José. Un hombre adulto, con numerosos impactos de bala, fue abordado por los cuerpos de emergencia sin signos vitales.

Minutos después, se registró un segundo homicidio en el sector de río Banano, en distrito de Matama, cantón central de Limón. En ese punto, un hombre, de 56 años, también fue declarado sin signos vitales tras recibir múltiples impactos por arma de fuego.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una persona que transitaba por el lugar ubicó al hombre en un camino solitario, sin viviendas cercanas, y dio aviso a las autoridades. La principal lesión que presentaba el hombre se localizaba en la cabeza.

El tercer hecho ocurrió en Guararí, distrito de San Francisco, cantón Heredia. En ese lugar donde los rescatistas atendieron a un hombre con heridas por arma de fuego en una extremidad inferior, quien fue encontrado fallecido en la escena.

Según la información preliminar, los tres incidentes ocurrieron en un lapso menor a dos horas. Las circunstancias de cada caso quedan ahora bajo investigación de las autoridades judiciales.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.