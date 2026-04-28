Crímenes

Tres homicidios en un lapso menor a dos horas se registraron la tarde de este lunes

Los hechos fueron confirmados por la Cruz Roja

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Por Sebastián Sánchez
Agentes del OIJ de Puntarenas hicieron la recolección de indicios en el sitio donde fue asesinado un niño de 11 años y su padre.
Tres homicidios en menos de dos horas, reportó la Cruz Roja. (Imagen con fines ilustrativos). (Foto: /Foto: La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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