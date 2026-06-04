Cierran la ruta 32 por caída de material: ¿cuándo podría reabrirse el paso?

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció, la noche de este miércoles, el cierre temporal de la ruta 32, vía que comunica San José con Limón.

Según las autoridades, la decisión obedece a la caída de material a la altura del kilómetro 32.

Según el MOPT, la maquinaria ingresará el día de mañana a primera hora para ejecutar las labores de limpieza.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias ocurren debido a un posible desarrollo ciclónico en el Pacífico.

Según estimaciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), existe una probabilidad del 50% de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, con opción de que evolucione a una depresión tropical.