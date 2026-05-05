MOPT anuncia malas noticias para los usuarios de la ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó, la noche de este lunes, el cierre de la ruta nacional 32 a la altura del Zurquí debido a la caída de material provocada por las intensas lluvias que se registran durante la noche. Esa vía comunica San José con la provincia de Limón.

Según el comunicado oficial, será este martes a primera hora cuando se realice la inspección de la vía y las labores de limpieza necesarias para determinar las condiciones de seguridad y su eventual reapertura.

El MOPT, además, reportó la caída de un árbol en la ruta nacional 126, en el sector de Vara Blanca, lo que mantiene obstruido el paso en esa zona.

Como ruta alterna para el tránsito hacia el Caribe, la entidad recordó que la ruta 10, por Turrialba, se encuentra habilitada.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.