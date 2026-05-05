Sucesos

MOPT anuncia malas noticias para los usuarios de la ruta 32

Ruta 10, en el sector de Varablanca, también se encuentra cerrada

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Por Sebastián Sánchez
El MOPT anunció el cierre temporal de la ruta 32.
El MOPT anunció el cierre temporal de la ruta 32. (Reiner Montero/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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