Choque de tráiler esparció piezas de muro sobre ruta 32 y obligó a cierre temporal

El tráiler chocó contra la baranda divisoria en Pocora de Guácimo, desprendiendo decenas de piezas de concreto sobre el asfalto

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Las piezas quedaron regadas sobre el asfalto a unos 50 metros de distancia. Varios conductores ayudaron en su remoción. Fotografía:
Las piezas quedaron regadas sobre el asfalto a unos 50 metros de distancia. Varios conductores ayudaron en su remoción. Fotografía: (Reiner Montero/Cortesía)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

