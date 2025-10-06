Choque de tráiler esparció piezas de muro sobre ruta 32 y obligó a cierre temporal

Las piezas quedaron regadas sobre el asfalto a unos 50 metros de distancia. Varios conductores ayudaron en su remoción. Fotografía:

Un violento accidente en la Ruta 32, a su paso por Pocora de Guácimo (Limón), provocó el cierre temporal de esa vía la noche de este domingo, luego de que un tráiler impactara contra la baranda divisoria y desprendiera múltiples piezas de concreto que quedaron esparcidas sobre la carretera.

El percance ocurrió pasadas las 9 p. m., unos 200 metros al oeste de la entrada principal a Pocora, en sentido Guápiles–Limón, según reportó la Fuerza Pública local.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo pesado y chocó violentamente contra el muro separador, lo que provocó su fractura.

Tal fue el impacto, que partes de concreto de gran tamaño se dispersaron hasta 50 metros de distancia del punto de accidente y algunas quedaron debajo de otros vehículos, aunque, por fortuna, ninguna otra persona resultó herida.

LEA MÁS: Carreta de tráiler se quiebra y daña pavimento del puente del Saprissa

El conductor del tráiler sufrió golpes y escoriaciones que ameritaron su traslado al Hospital de Guápiles en condición estable, pero expedita, informó la Cruz Roja de Guácimo.

Durante más de media hora, el paso por la Ruta 32 permaneció cerrado mientras se retiraban los escombros y se atendía al conductor.

Varios conductores que circulaban por la zona incluso colaboraron para remover los bloques de concreto y restablecer la circulación.

El tránsito fue reabierto cerca de las 9:40 p. m., una vez despejada la carretera y retirado el vehículo siniestrado.