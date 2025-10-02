Ruta 32: caída de árboles y piedras obliga a cerrar el paso; MOPT ofrece 3 rutas alternas

El Mopt anunció el cierre preventivo de la ruta 32.

La Ruta Nacional 32, que comunica San José con Limón, permanece cerrada este jueves a la altura del kilómetro 28, en el sector del Zurquí, debido a una caída de material (árboles y piedras) tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Las autoridades recordaron que existen rutas alternas habilitadas:

Ruta por Bajos de Chilamate–Vuelta de Kooper.

Ruta 10 por Siquirres–Turrialba, para todo tipo de vehículo.

Ruta por Vara Blanca, únicamente para vehículos livianos.

Se emitirá una nueva actualización oficial en cuanto se reabra el paso por la Ruta 32.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.