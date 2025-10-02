Ruta 32: caída de árboles y piedras obliga a cerrar el paso; MOPT ofrece 3 rutas alternas

La Ruta Nacional 32, que comunica San José con Limón, permanece cerrada este jueves a la altura del kilómetro 28, en el sector del Zurquí, debido a una caída de material (árboles y piedras) tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.
Las autoridades recordaron que existen rutas alternas habilitadas:
- Ruta por Bajos de Chilamate–Vuelta de Kooper.
- Ruta 10 por Siquirres–Turrialba, para todo tipo de vehículo.
- Ruta por Vara Blanca, únicamente para vehículos livianos.
Se emitirá una nueva actualización oficial en cuanto se reabra el paso por la Ruta 32.
Colaboró el corresponsal Reiner Montero.