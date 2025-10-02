Sucesos

Ruta 32: caída de árboles y piedras obliga a cerrar el paso; MOPT ofrece 3 rutas alternas

El problema se produjo en el kilómetro 28

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El Mopt anunció el cierre preventivo de la ruta 32.
El Mopt anunció el cierre preventivo de la ruta 32. (mopt/El Mopt anunció el cierre preventivo de la ruta 32.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32Tránsitoderrumbecierres
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.