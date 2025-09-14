El País

Ruta 32 cerrada de nuevo este domingo: vía estuvo habilitada solamente por 3 horas

Debido a las fuertes lluvias y, de manera preventiva, se volvió a impedir el transito de vehículos. MOPT inspeccionará la zona este lunes

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Ruta 32
La ruta 32 estuvo abierta este domingo únicamente por tres horas. El MOPT informó que volvieron a cerrar esa vía debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Foto: (MOPT/MOPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32MOPT
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.