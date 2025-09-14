Ruta 32 cerrada de nuevo este domingo: vía estuvo habilitada solamente por 3 horas

La ruta 32 estuvo abierta este domingo únicamente por tres horas. El MOPT informó que volvieron a cerrar esa vía debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Foto:

La ruta 32 fue nuevamente inhabilitada este domingo luego de estar abierta por tres horas. La apertura se había dado tras estar cerrada por dos días.

La vía fue cerrada desde el viernes por la tarde y hoy, domingo 14 de setiembre, se habilitó cerca de la 1 p. m.; no obstante, pasadas las 4 p. m., el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que fue cerrada de nuevo.

“Debido a las fuertes lluvias se aplica cierre preventivo en la ruta 32″, informó el MOPT en un posteo en sus redes sociales.

En el comunicado indicaron que los equipos del MOPT y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) realizarán una inspección, a primera hora de este lunes 15 de setiembre, para decidir si es posible su reapertura.

Este domingo, tras la apertura, el MOPT señaló que la vía se mantendría bajo constante vigilancia, luego de la alerta meteorológica emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), debido a que las precipitaciones continúan activas en el país.

Tras el cierre, las vías alternas disponibles son: la ruta 10 que va por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper, así como la de Vara Blanca, aunque esta está recomendada solamente para automotores livianos.

Sin embargo, la noche del viernes 12 de setiembre, conductores reportaron una presa importante y esperas de más de dos horas entre Vara Blanca y Nueva Cinchona.