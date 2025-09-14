Ruta 32 reabre tras dos días de cierre

La ruta 32, que conecta San José con el Caribe, reabrió este domingo después de un cierre de 48 horas por fuertes lluvias. Se insta a los conductores a tener precaución.

La ruta 32, que une San José con el Caribe costarricense, reabrió la tarde de este domingo 14 de setiembre, tras permanecer cerrada desde la 1 p. m. del viernes 12 debido a las fuertes lluvias.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la vía se mantendrá bajo constante vigilancia ante la alerta meteorológica emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), debido a que las precipitaciones continúan activas en el país.

El MOPT instó a los conductores que deban transitar por la ruta a mantenerse informados sobre su estado antes de utilizarla.

El organismo había informado de que la vía permanecería cerrada durante todo el sábado, ya que las labores de limpieza y remoción de material se realizarían el domingo por la mañana para restablecer el tráfico.

En caso de posibles cierres, las rutas alternas disponibles son: la ruta 10 que va por Turrialba y Bajos de Chilamate-Vuelta de Kopper, así como la de Vara Blanca, aunque esta está recomendada solamente para automotores livianos.