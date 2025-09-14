El País

Ruta 32 reabre tras dos días de cierre

El MOPT informó de que mantendrá constante vigilancia sobre la ruta 32 ante la alerta meteorológica emitida por la CNE

Por Arianna Villalobos Solís
La ruta 32, que conecta San José con el Caribe, reabrió este domingo después de un cierre de 48 horas por fuertes lluvias. Se insta a los conductores a tener precaución.
La ruta 32, que conecta San José con el Caribe, reabrió este domingo después de un cierre de 48 horas por fuertes lluvias. Se insta a los conductores a tener precaución. (Reiner Montero, corresponsal GN/Reiner Montero, corresponsal GN)







Ruta 32MOPTDerrumbes
Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

