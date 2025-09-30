Carreta de tráiler se quiebra y daña pavimento del puente del Saprissa

La carreta de un tráiler se quebró este martes y, por el efecto de arrastre, dañó el pavimento del puente del Saprissa, en la ruta 32, en la parte que conduce de Santo Domingo a Tibás.
Según pudo corroborar La Nación, el automotor cargaba hierro.
Las zanjas abiertas podrían representar peligro especialmente para motociclistas. Uno de los daños tiene unos 10 centímetros de profundidad. El otro no es tan profundo.
El hecho ocurrió alrededor del mediodía y, aunque el tráiler seguía varado en el sitio, no había tanto congestionamiento.