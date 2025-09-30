Carreta de tráiler se quiebra y daña pavimento del puente del Saprissa

Zanjas abiertas en la entrada del puente del Saprissa. Foto:

La carreta de un tráiler se quebró este martes y, por el efecto de arrastre, dañó el pavimento del puente del Saprissa, en la ruta 32, en la parte que conduce de Santo Domingo a Tibás.

Según pudo corroborar La Nación, el automotor cargaba hierro.

Parte trasera del tráiler que se partió en la 32. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las zanjas abiertas podrían representar peligro especialmente para motociclistas. Uno de los daños tiene unos 10 centímetros de profundidad. El otro no es tan profundo.

El año en está en el sentido Santo Domingo-Tibás. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El hecho ocurrió alrededor del mediodía y, aunque el tráiler seguía varado en el sitio, no había tanto congestionamiento.