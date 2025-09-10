Celso Gamboa acude a la Fiscalía a denunciar presunta tortura

El extraditable y exmagistrado penal, Celso Gamboa, acudió a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la mañana de este miércoles, como testigo en una causa por presuntos actos de tortura y abuso de autoridad por parte de la Policía Penitenciaria en contra de privados de libertad en el ámbito de máxima seguridad de La Reforma.
Gamboa, fue detenido a petición de Estados Unidos, en una vía pública, el 23 de junio pasado, cuando salía de la casa de uno de sus clientes en Escazú. Desde entonces, permanece en dicho módulo de ese centro penitenciario en San Rafael de Alajuela.
Según informó a La Nación, Natalia Gamboa, abogada y hermana de Gamboa, el caso por el que acudió a la Fiscalía se investiga desde hace poco más de un mes. Celso, afirmó, también ha sido víctima de presuntos abusos y tortura.
Por su parte, Michael Castillo, otro de los abogados del exmagistrado, explicó a este diario que los privados de libertad son expuestos a extensos periodos de ayuno, pocas horas de sueño, cero acceso a medios de comunicación, limitado acceso a la defensa y a sus familiares.
