Sucesos

Caso Nadia Peraza: denuncia ante Inspección Judicial es ‘obscura y mal intencionada’, dice Tribunal

El femicida de Nadia Peraza fue sentenciado a 79 años de prisión

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Por Natalia Vargas
17-03-2026. Juicio de Nadia Peraza en Tribunales de Heredia.
Los jueces Guillermo Arce (izquierda), Hanzel Araya y Andrea Fonseca condenaron a Jeremy Buzano Paisano por el femicidio de Nadia Peraza. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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