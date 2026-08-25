Caso Aldesa: tras varios retrasos, inicia lectura de acusación en audiencia preliminar

Aldesa se declaró en quiebra en 2022 y se contabilizan al menos 600 perjudicados.

La audiencia preliminar del caso Aldesa, por presunta estafa, comenzó formalmente la noche del lunes 24 de agosto con la lectura de la acusación del Ministerio Público contra 23 imputados, entre ellos directivos, asesores y otros funcionarios del grupo empresarial.

Tras resolver las impugnaciones presentadas por algunos defensores, el juez a cargo del caso, Andrés Fernández Hernández, le pidió al representante de la Fiscalía omitir la lectura integral de la acusación y hacer un resumen.

Por ello, durante la audiencia se avanzó con la lectura de una síntesis del documento.

La audiencia preliminar por el caso Aldesa estaba prevista para iniciar el 3 de agosto, en una jornada vespertina de 5 p. m. a 11 p. m. Sin embargo, su arranque se retrasó luego de que varios litigantes plantearan recursos de aclaración, revocatoria y apelación contra la resolución del juzgado que estableció ese horario.

Posteriormente, la ausencia del abogado querellante de la empresa Las Nubes Aventuras y Tours Ecológicos S. A., Luis Alfredo Montes Solano, obligó al juez a otorgarle 48 horas para que presentara una debida justificación, pues, sin su presencia, el proceso no podía continuar.

Dicha empresa finalmente quedó fuera del caso y se condenó al querellante y actor civil al pago de las costas provocadas por su acción.

El caso Aldesa, abierto desde 2019, reúne las denuncias de clientes de la firma, quienes evidenciaron impagos pese a haber invertido en proyectos inmobiliarios por $200 millones.

En apariencia, en Aldesa se habría invertido el dinero de los inversionistas en empresas reguladas y no reguladas por la Superintendencia General de Valores, sin el conocimiento de los clientes.

Tres años después, el 22 de julio de 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra de la empresa al determinar que no podía pagar sus deudas con más de 600 inversionistas.

En la causa figuran 26 personas físicas y jurídicas en calidad de ofendidas y se imputan presuntos delitos de estafa mayor, estafa mayor por omisión e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central. Al finalizar la audiencia preliminar se determinará si la causa reúne los elementos para ir a juicio.