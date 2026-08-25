Sucesos

Caso Aldesa: tras varios retrasos, inicia lectura de acusación en audiencia preliminar

La audiencia estaba prevista para iniciar el 3 de agosto, pero se atrasó por recursos planteados por las partes y la ausencia injustificada de un abogado

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Por Natalia Vargas
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Aldesa se declaró en quiebra en 2022 y se contabilizan al menos 600 perjudicados. (Jeffrey Zamora)







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Caso Aldesaaudiencia preliminar
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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