Sucesos

Caso Aldesa: empresa habría persuadido a clientes a mantener dinero invertido, según la Fiscalía

Aunque algunos inversionistas pidieron retirar su dinero, asesores y el presidente habrían logrado que mantuvieran sus recursos en Aldesa, pese a la situación financiera que atravesaba el grupo

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Por Natalia Vargas

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Varios inversionistas habrían solicitado retirar su dinero de Aldesa a finales del 2018 e inicios del 2019. (Alejandro Gamboa Madrigal)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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