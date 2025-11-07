Caen dos miembros del cartel del Caribe Sur

Dos días le duró la fuga a dos presuntos integrantes del Cartel del Caribe Sur, desarticulado el martes de esta semana.

La captura de uno de ellos ocurrió en Cieneguita de Limón, gracias a un trabajo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de ese cantón, hecho que ocurrió a eso de las 2:00 p. m. de este jueves como parte de un patrullaje de rutina. Los oficiales detectaron al prófugo y de inmediato lo apresaron.

Se trata Isaías Rodríguez Reyes, cuya fotografía fue divulgada por el OIJ como parte de la lista de los integrantes del grupo delictivo que son requeridos por la justicia. Una hora antes, también en Limón, fue detenido otro de los prófugos: Wilfredo Robleto Álvarez.

Según la Policía Judicial, a la fecha han detenido a 12 de las 16 personas que permanecían en fuga desde el martes, como parte de la investigación contra el Cartel del Caribe Sur.

La presunta estructura criminal era encabezada por los hermanos Luis Manuel, alias Shock y Jordie, alias Noni Picado Grijalba, quienes esperan su extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.

En fuga permanece una hermana de los supuestos cabecillas, identificada como Karla Yahaira Picado Grijalba.

Tras las diligencias policiales del martes, el OIJ confirmó la detención de 35 personas (a las que se suman las dos de este viernes). Entre ellas figura la abogada limonense y exintegrante de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en el 2015, Anita McDonald Rodríguez.

Traición es considerada por las autoridades como la operación más grande en la historia, incluyó a 1.200 funcionarios del OIJ, la Fiscalía y jueces, quienes ejecutaron 67 allanamientos en San José, Heredia, Puntarenas y Limón, para desarticular al grupo dedicado al tráfico de drogas y lavado de activos.

En este caso, las autoridades relacionan como un supuesto aliado del clan, al exmagistrado de la Sala III, Celso Gamboa Sánchez, solicitado en extradición por Estados Unidos, quien lo acusa de tráfico de cocaína.