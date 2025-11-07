Sucesos

Caen dos miembros del cartel del Caribe Sur

A la fecha permanecen en fuga 12 integrantes del grupo criminal

Por Christian Montero
Isaías Rodríguez Reyes, presunto miembro del cartel del Caribe Sur fue detenido este viernes.
Isaías Rodríguez Reyes, presunto miembro del cartel del Caribe Sur fue detenido este viernes. (Foto: cor/Foto: cortesía)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

