Sucesos

Búsqueda de Leandro, el niño que cayó en alcantarilla, se reanudará este lunes

La tarde del domingo se suspendieron las labores de búsqueda del menor debido a las condiciones climáticas

Por Luis Enrique Brenes
Un grupo de cruzrojistas y bomberos con poleas listos para bajar a un precipicio.
La búsqueda del niño que cayó en la alcantarilla une a personal de la Cruz Roja, los bomberos y organizaciones privadas. (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)







