Búsqueda de Leandro, el niño que cayó en alcantarilla, se reanudará este lunes

La búsqueda del niño que cayó en la alcantarilla une a personal de la Cruz Roja, los bomberos y organizaciones privadas.

La búsqueda de Leandro Mangas, el niño de cinco años que cayó este viernes en una alcantarilla y fue arrastrado por la corriente en Purral, Goicoechea, se reanudará este lunes 29 de setiembre.

La Cruz Roja decidió suspender las labores de búsqueda del menor la tarde del domingo debido a las condiciones climáticas, que ocasionaron un incremento del caudal en la zona donde realizan la operación, según detalló el rescatista Minyar Collado.

Este domingo, tanto la Cruz Roja como grupos organizados de voluntarios y familiares, continuaron con la búsqueda del menor, sin obtener resultados positivos. Este lunes, las labores empezarán desde la mañana.

Las fuertes lluvias desde la noche del viernes provocaron corrientes más intensas en el alcantarillado que pudieron arrastrar al menor varios cientos de metros. Por ello, los socorristas se desplegaron por la zona y buscan en diferentes puntos del río Torres.

Las dificultades del terreno, por las laderas cercanas a los ríos y quebradas aledaños, ha complicado las labores de rescate. Según la investigación, el incidente comenzó cerca de las 6:25 p. m. del viernes, cuando el menor iba caminando con su madre de regreso a casa en medio de la lluvia.

Al cruzar una calle, el menor cayó en la alcantarilla. El alto nivel de las aguas en el caño no permitió ver que la alcantarilla no tenía tapa y Leandro cayó y fue arrastrado por la corriente.