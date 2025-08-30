Bomberos controlan incendio en local comercial de La Merced

Un incendio consumió al menos 100 metros cuadrados de un local comercial en La Merced, San José, la mañana de este sábado.

El siniestro se registró detrás de la Escuela Argentina, donde varias unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para controlar la emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, la estructura afectada tiene unos 3.500 metros cuadrados distribuidos en dos niveles. Sin embargo, las llamas dañaron únicamente un área de 100 metros cuadrados.

Para atender el incidente, los bomberos desplegaron cinco unidades extintoras, dos ambulancias, dos equipos ARAC (Aparatos de Respiración Autónoma) y un tanquero.

Hasta el momento no se reportan personas heridas y las autoridades investigan las causas del incendio.

Una seguidilla de emergencias

El siniestro en La Merced ocurrió apenas horas después de otras tres emergencias relevantes en la gran Área Metropolitana este viernes.

La noche de este 29 de agosto, un incendio consumió parte de la lavandería central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ubicada contiguo al Hospital México en La Uruca, San José.

Además, se reportó otro incendio en Moravía, donde se quemaron estructuras a pocos metros del edificio municipal.

Ese mismo día, en la tarde, Bomberos también combatieron un fuego de gran magnitud en varias estructuras cercanas al cruce de Los Ángeles, en Ipís de Goicoechea.

Las llamas se propagaron a una cuartería de diez aposentos, una chatarrera, una vivienda, tres apartamentos, además de talleres mecánicos y una recicladora.

Según Rodrigo Leandro, miembro del Cuerpo de Bomberos, de manera preliminar se presume que el incendio inició en la chatarrera, donde al parecer quemaban cables.