Sucesos

Bomberos controlan incendio en local comercial de La Merced

Incendio en un local comercial en La Merced consumió 100 m², emergencia se suma a otros tres grandes incendios en La Uruca, Moravia y en Ipís el viernes

Por Juan Fernando Lara Salas
Incendio en La Merced







Incendio La MercedBomberos Costa RicaEmergencias Bomberos San JoséIncendio Escuela Argentina
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

