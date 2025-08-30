Sucesos

Enorme incendio arrasó chatarrera y varias viviendas en Ipís

La emergencia está siendo atendida por tres unidades extintoras en escena

Por Julián Navarrete Silva

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron un gran incendio en varias estructuras cercanas al cruce de Los Ángeles, en Ipís de Goicoechea, la tarde de este viernes.








Incendio IpísCuerpo de Bomberos
