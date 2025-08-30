Enorme incendio arrasó chatarrera y varias viviendas en Ipís

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron un gran incendio en varias estructuras cercanas al cruce de Los Ángeles, en Ipís de Goicoechea, la tarde de este viernes.

El fuego se extendió por varias casas, talleres mecánicos y una recicladora (Bomberos/La Nación)

El suceso ocurrió en las cercanías del Liceo Salvador Umaña Castro. El fuego se extendió por varias casas, talleres mecánicos y una recicladora, informó Rodrigo Leandro, miembro del Cuerpo de Bomberos.

De forma preliminar, se informó que resultaron afectadas una cuartería (con 10 aposentos), una chatarrera, una vivienda y tres apartamentos. Se presume que el fuego se originó en la chatarrera, donde al parecer estaban quemando cables.

El área involucrada en el incendio fue de 861 m², mientras que el área afectada por las llamas fue de 440 m², según los datos preliminares.

“El fuego era muy violento y amenazaba en avanzar hacia todas las estructuras que estaban muy pegadas, unas de las otras”, detalló Leandro. “Hicimos un trabajo agresivo, rápido, utilizando los hidrantes de la zona”, agregó.

Bomberos atienden incendio en Los Ángeles de Ipís

La columna de humo que provocó el incendio se puede apreciar desde varios kilómetros de distancia. (Keyna Calderón /La Nación)

El miembro del Cuerpo de Bomberos confirmó que en la emergencia se utilizaron 7 unidades extintoras más las ambulancias de rescate.

La columna de humo que provocó el incendio se pudo apreciar desde varios kilómetros de distancia.

A las 6:15 p.m. las autoridades de emergencia informaron que la situación se encontraba bajo control.

Para el control del incendio fue necesario el trabajo de 50 bomberos.

De momento, no hay informe de heridos o pacientes trasladados. Se trata del incendio 661 en lo que va del año.

Bomberos trabajan en los escombros que dejó el incendio de este viernes 29 de agosto en Goicoechea (Alonso Teno/La Nación)

Unidades del Cuerpo de Bomberos atienden un gran incendio en varios estructuras del cruce Los Ángeles de Ipís (Cuerpo de Bomberos/La Nación)