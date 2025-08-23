Incendio en bodegas de Kativo en Ochomogo: reportan atendidos por inhalación de humo

Las autoridades de emergencia atienden, la mañana de este sábado, un incendio en una bodega de la empresa Kativo con 300 m² de extensión, en San Nicolás de Ochomogo, frente a la gasolinera Cristo Rey.
Las autoridades de emergencia atienden, la mañana de este sábado, un incendio en una bodega de la empresa Kativo con 300 m² de extensión, en San Nicolás de Ochomogo, frente a la gasolinera Cristo Rey.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.