Incendio en bodegas de Kativo en Ochomogo: reportan atendidos por inhalación de humo

Incendio se originó en instalaciones ubicadas frente a la gasolinera Cristo Rey

Por Arianna Villalobos Solís

Las autoridades de emergencia atienden, la mañana de este sábado, un incendio en una bodega de la empresa Kativo con 300 m² de extensión, en San Nicolás de Ochomogo, frente a la gasolinera Cristo Rey.








Arianna Villalobos Solís

