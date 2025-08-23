Incendio en bodegas de Kativo en Ochomogo: reportan atendidos por inhalación de humo

Las autoridades de emergencia atienden, la mañana de este sábado, un incendio en una bodega de la empresa Kativo con 300 m² de extensión, en San Nicolás de Ochomogo, frente a la gasolinera Cristo Rey.

Incendio se originó en bodegas Kativo, ubicadas frente a la gasolinera Cristo Rey (Bomberos de Costa Rica/Bomberos de Costa Rica)

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, al lugar se desplazaron nueve vehículos de respuesta, entre ellos unidades extintoras, una cisterna, una de materiales peligrosos, una de ataque rápido y una de rescate.

Además, la Cruz Roja Costarricense informó de que envió vehículos de atención para atender a varios pacientes afectados por inhalación de humo.

El Cuerpo de Bomberos confirmó que la bodega almacenaba materiales peligrosos y que se registraron explosiones y llamas de gran altura; no obstante, las unidades de Cartago y La Unión lograron controlar la situación de manera conjunta.

No se reportaron personas heridas ni fallecidas a causa del incendio, únicamente daños materiales.