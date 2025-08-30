Se incendia la lavandería central de la CCSS, contiguo al Hospital México

La lavandería central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ubicada contiguo al Hospital México en La Uruca, San José, se incendió la noche de este viernes 29 de agosto.
La lavandería central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ubicada contiguo al Hospital México en La Uruca, San José, se incendió la noche de este viernes 29 de agosto.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.