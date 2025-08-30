Se incendia la lavandería central de la CCSS, contiguo al Hospital México

Sucesos

Por Julián Navarrete Silva

La lavandería central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ubicada contiguo al Hospital México en La Uruca, San José, se incendió la noche de este viernes 29 de agosto.








Incendio en lavandería de la CCSSCuerpo de Bomberos
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

