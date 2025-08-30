Se incendia la lavandería central de la CCSS, contiguo al Hospital México

La lavandería central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ubicada contiguo al Hospital México en La Uruca, San José, se incendió la noche de este viernes 29 de agosto.

El Cuerpo de Bomberos envió unidades extintoras y ambulancias para controlar el incendio en la lavandería central de la CCSS. (Tomada de redes sociales/La Nación)

Según Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, el incendio ocurrió durante una maniobra de cambio y mantenimiento de las chimeneas de los planchadores. “En el proceso de trabajo que venían desarrollando, pues se generaron chispas que desataron un fuego”, dijo Vega.

El Cuerpo de Bomberos envió unidades extintoras y ambulancias para controlar el incidente. No se reportaron heridos.

El gerente de Logística de la CCSS afirmó que el incendio fue controlado tanto por la activación de protocolos del personal de lavandería como por la intervención del Cuerpo de Bomberos.

“Está en proceso de análisis el impacto que esto pudo ocasionar en la operatividad de la lavandería, para activar los planes de contingencia que ya se tienen definidos para situaciones en las cuales se ve comprometida la producción o el proceso de operaciones habituales”, explicó Vega.